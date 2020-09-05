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Dünya

Hamas lideri Heniyye: Filistin, ABD-İsrail ortaklığında üç tuzakla karşı karşıya

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'in, ABD-İsrail ortaklığında üç tuzakla karşı karşıya olduğunu belirtti.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 21:46 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 21:46
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta din adamlarıyla bir araya gelen Heniyye, Filistin meselesinin içinde olduğu durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Filistin, ABD-İsrail ortaklığında üç tuzakla karşı karşıya." diyen Heniyye, bunlardan ilkinin; Kudüs, mülteciler ve Filistin kimliğine darbe vurmayı hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planı olduğunu ifade etti.

Heniyye, ikinci tuzağın, Filistin topraklarının İsrail'e ilhak edilmesi, üçüncüsünün ise Tel Aviv yönetiminin bölgede yayılmasına izin veren normalleşme anlaşmaları olduğunu kaydetti.

İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin, Filistin'in haklarına dönük açık bir saldırı olduğunu dile getiren Heniyye, Kudüs'ün bütünüyle tehlike altında olduğunu ve Siyonist planlarına karşı korunması gerektiğini söyledi.

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