Heniyye: Gazze'yle ilgili içinde Hamas'ın olmadığı her türlü senaryo hayaldir

Heniyye, Hamas'ın Telegram hesabında yer alan açıklamasında, Filistin halkının ve direnişinin güçlü, kararlı ve sabırlı olduğunu, İsrail işgalinin son bulacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Hamas yönetiminin uluslararası kuruluşlarla temaslarının devam ettiğini aktaran Heniyye, Filistin halkının acılarının hafifletilmesi ve yardımların ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

"Gazze'nin geleceğine ilişkin içinde Hamas ve (Filistin) direniş gruplarının olmadığı her türlü senaryo vehimdir, hayaldir." diyen Heniyye, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkının mücadelesine destek olma çağrısında bulundu.

ARAP VE İSLAM TOPLUMLARINA ÇAĞRI



Arap ve İslam ülkelerinden İsrail saldırılarına karşı etkili duruş sergilemelerini isteyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Arap ve İslam toplumlarına İsrail saldırıları ile orantılı olarak eylem kapsamını genişletme çağırısı yapıyoruz ki, tarih nüfusu bir buçuk milyarı aşan ümmetin, toprakları, mukaddesatı ve onuru adına mücadele eden evlatları (Filistin halkı) için elinden geleni yapmadığını yazmasın."

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İN TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ



Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ezici çoğunlukla alınan ateşkes öngören kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Heniyye ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Filistin topraklarındaki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olduğuna ilişkin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektubu ve bu konudaki tutumlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı, 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 283 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.