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Dünya

Hamas lideri Heniyye, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile Filistin meselesini görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 13:41 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 13:43
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İran Meclisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Heniyye, Kalibaf ile görüştü.

Görüşmede Filistin halkının haklarını elde etmesinin tek yolunun İsrail'e karşı mücadele olduğunu belirten Heniyye, direniş çizgisini güçlü bir şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Hamas lideri, "Filistin halkı, işgal edilen toprakları geri almak için savaşmakta kararlıdır. Özgürlüğü elde edene kadar Kudüs işgalcisi rejime karşı savaş ve direniş azmi ve kararlılığında hiçbir azalma olmayacak." diye konuştu.

Kalibaf da Filistin meselesinin İslam dünyasının öncelikli konusu olduğunu belirterek bazı ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin bu durumda herhangi bir değişiklik meydana getirmeyeceğini söyledi.

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