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Hamas lideri Heniyye: 'Seçimler konusunda olumlu cevap verdik'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır'a genel seçimle ilgili olumlu cevap verdiklerini belirtti.

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Heniyye, Gazze'ye gelen Nasır liderliğindeki heyet ile yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Hamas lideri, "Filistin seçimleri konusunda olumlu cevabımızı verdik." diyerek, seçimlere katılacaklarını ifade etti.

Oy verme işlemlerinin Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de de yapılması gerektiğini vurgulayan Heniyye, yalnız Kudüs'te yapılmasının ise kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Heniyye ayrıca, seçim komitesinin başarısının iş birliğine dayalı olduğunu, seçimlerin şu an Filistin'in içinde bulunduğu çıkmaz ve bölünmeye son verilmesi anlamına geleceğine işaret etti.

"Seçimlerin, nefreti ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz"

Toplantıda konuşan Hanna Nasır da "Hamas, yumuşak yaklaşımıyla seçimlere katılmayı kabul etti. Bu seçimlerin, nefreti ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki heyet, genel seçimlerin yapılması konusunda Filistinli gruplarla istişare için dün Gazze'ye gelmişti.

- Abbas, seçimler için hazırlık talimatı vermişti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Seçimlerin düzenlenme tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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