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Dünya

Hamas lideri Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Ümmetin vicdanına tercüman oldunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Hamas lideri Heniyye, 'Gerek Türkiye'de gerek Türkiye haricinde ümmetin vicdanına tercüman olduğunuz için teşekkür ediyoruz.' dedi.

TRT Haber11 Nisan 2024 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Hamas lideri Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Ümmetin vicdanına tercüman oldunuz
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İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı. Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

"ÜMMETİN VİCDANINA TERCÜMAN OLDUNUZ"

Heniyye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dilekleri için ve Filistin halkının yanında olduğu için teşekkürlerini iletti. Heniyye , "Gerek Türkiye'de gerek Türkiye haricinde ümmetin vicdanına tercüman olduğunuz için teşekkür ediyoruz." dedi.

  • Erdoğan Hamas görüşmesi
  • İsmail Haniye teşekkür
  • Türkiye Hamas ilişkileri

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