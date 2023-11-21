İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gündür devam ediyor.

HAMAS LİDERİ HENİYYE, İSRAİL İLE ATEŞKES ANLAŞMASINA "ULAŞMAYA YAKIN" OLDUKLARINI BİLDİRDİ

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık." ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:37 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve İsrail kuşatması altında olan Endonezya Hastanesinden Han Yunus'taki Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildiği belirtildi.

06:24 Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

04:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 87 kişi, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

04:30 İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esirlerin yakınlarından bazılarının, İsrail'deki Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıyı terk ettiği bildirildi.

02:51 İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.

02:46 İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı.

01:14 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler ve sağlık personelinin daha fazla riske atılmaması gerektiğini söyledi.

01:01 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

00:11 Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze'deki eylemlerinin başlıca kurbanlarının çocuklar olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı." dedi.

00:08 Gazze'deki Şifa Hastanesi Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Nasır Bülbül, İsrail'in hastaneyi kuşatması sonucu su, yiyecek ve güvenlik eksikliği nedeniyle hastanede kaldıkları süre boyunca "ölüme yakın" hissettiklerini söyledi.

00:05 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de Şeridi'nde "felaket boyutundaki" insani durumun hafifletilmesi çağrısını yineledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.