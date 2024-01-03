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  • Hamas lideri Heniyye'den suikaste sert mesaj! ''İsrail direnişi asla kıramayacak''
Dünya

Hamas lideri Heniyye'den suikaste sert mesaj! ''İsrail direnişi asla kıramayacak''

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi öldürmesine sert tepki göstererek, 'Halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmayı asla başaramayacaklar' dedi.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Hamas lideri Heniyye'den suikaste sert mesaj! ''İsrail direnişi asla kıramayacak''
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Heniyye, Aksa TV'de yayınlanan konuşmasında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra'nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud'un hayatını kaybettiğini belirtti.

Heniyye, "Aruri'nin Lübnan topraklarında öldürülmesi tam anlamıyla bir terör eylemi ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Halkımıza ve topraklarımıza karşı saldırıların dairesinin genişletilmesidir." dedi.

İsrail saldırılarının Hamas'ın gücünü arttırdığını söyleyen Heniyye, "Aruri ile Hamas'ın liderleri ve kadrolarının öldürülmesinin yansımalarının sorumluluğu işgalci Siyoniste (İsrail) aittir. Halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmayı asla başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesinde İsrail'in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.

İsrail'in söz konusu saldırıyı üstlenmemesine rağmen, İsrail'de iktidardaki Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, saldırı nedeniyle İsrail güçlerini tebrik etmişti.

İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Üyesi de olan Danon, sosyal medya hesabından, "İsrail ordusunu, Şin-Bet'i (İsrail İç İstihbarat Servisi), Mossad'ı (İsrail Dış İstihbarat Servisi) ve güvenlik güçlerini Beyrut'ta üst düzey Hamas yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürmesinden dolayı tebrik ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

SALİH EL-ARURİ KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasının öncü ismi olarak kabul edilen el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer almıştı.

  • Hamas lideri
  • direniş
  • kararlılık
  • saldırı

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