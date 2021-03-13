AA 13 Mart 2021 Cumartesi 18:08 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:08

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavisine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Heniyye, "13 Mart Filistinli Yaralılar Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.



Açıklamada Heniyye, "Kapılarını ve hastanelerini yaralı Filistinlilere açan Türk kuruluşu (Filistin Beyaz Eller Dayanışma Derneğine) ve Türkiye devletine, Cumhurbaşkanlığına, hükümete ve halka teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri, açıklamasına şöyle devam etti:



"Yaralılar, işgale karşı özgürlük isteyen halkın nazarında, fedakarlık ne olursa olsun yola devam etme kararlılığı gösteren yaşayan şehitlerdir."

Filistin Beyaz Eller Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Gazze'den onlarca yaralıyı, tedavi için Türkiye'deki hastanelere getirdi.

2018'den bu yana Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin mermileriyle yaralanan onlarca Filistinli Türkiye'deki hastanelerde tedavi gördü.

Filistin İslami ve Ulusal Güçler Komitesine göre 1987'den bu yana İsrail'in saldırılarında 300 binden fazla Filistinli yaralandı.



Filistin'de, eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 1968 yılındaki kararıyla 13 Mart, "Filistinli Yaralılar Günü" olarak kabul ediliyor. Söz konusu günde, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırılardan mağdur olan Filistinliler, çeşitli etkinliklerle seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

