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Dünya

Hamas lideri ile Fas Başbakanı, Trump'ın sözde barış planının risklerini görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Fas Başbakanı Sadeddin Osmani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı sözde barış planının Filistin davası açısından tehlikelerini görüştü.

AA04.02.2020  14:24 - Güncelleme: 04.02.2020  14:24

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Fas Başbakanı Osmani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ABD'nin sözde barış planının Filistin davasına etkileri ile Filistin halkının haklarına yönelik ihlalleri ele alındı.

Hamas lideri, görüşmede, sözde barış planını reddetme konusunda Filistinlilerin ortak tutum benimsemesi ve Arapların buna destek vermesinin önemine işaret etti.

- Sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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