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Dünya

Hamas Lideri İsrail saldırısının durdurulması için harekete geçt,

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için Mısır ve Katar ile görüşmeler yürütüyor.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 03:38 - Güncelleme:
Hamas Lideri İsrail saldırısının durdurulması için harekete geçt,
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareket Başkanı Heniyye, İsrail saldırısının durdurulması için Mısır ve Katar'daki kardeşlerle temas halinde" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Heniyye'nin, "bu vahşi saldırganlığın devam etmesi ile olabilecek sonuçtan işgali sorumlu tuttuğu" kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının, AA muhabirine bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve batısındaki silahlı direniş örgütlerine ait mevzileri, güneydeki tarım arazilerini ve Refah kentinin yanı sıra şehirdeki Filistin mülteci kampı Muhayyem Şatı ve Han Yunus kentlerini roketlerle vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırısı sonrasında can kaybı, yaralanma ya da hasara dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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