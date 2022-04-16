Hamas: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

İslami direniş örgütü Hamas, Filistin dışındaki mensupları için dün düzenlenen iftar programına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.



Açıklamada, programdaki konuşmasına yer verilen Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk, İsrail'in dün sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Rişk, "Bu konuda herhangi bir kışkırtmaya karşılık verilecektir. Bu mesajımız tüm aracı taraflara ve ülkelere iletildi." ifadelerini kullandı.

Yeni bir savaş için çaba göstermediklerini vurgulayan Rişk, şöyle devam etti:



"Direniş tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve eli tetiktedir. Çünkü biz tek bir milletiz. Kutsallarımız ihlal edildiğinde, bütün bölgelerde halkımız savunma görevini yerine getirecektir."



- AKSA'DA OLAYLI SABAH

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darp ederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.