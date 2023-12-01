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Dünya

Hamas meydan okudu: İsrail yine başaramayacak

Hamas, İsrail'e meydan okudu. Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden 'insani ara'nın sona ermesinin ardından, İsrail ordusunun saldırılara yeniden başlamasına ilişkin, 'İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak.' açıklamasını yaptı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Hamas meydan okudu: İsrail yine başaramayacak
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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani aranın" sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada Rişk, "Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığının yeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarına karşı direnişin devam edeceğini vurgulayan Rişk, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da saldırılarını sürdürerek başaramayacak." açıklamasında bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

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