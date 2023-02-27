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Dünya

Hamas: Mısırlı yetkililer sükuneti korumamızı istedi

Hamas, Mısır yetkilileriyle başkent Kahire'de yaptığı görüşmede, bölgede çatışmanın artması tehlikesi nedeniyle 'sükuneti korumalarının' istendiğini açıkladı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 07:09 - Güncelleme:
Hamas: Mısırlı yetkililer sükuneti korumamızı istedi
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyetin Mısır yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Filistin yönetimi ve İsrail hükümeti arasında Ürdün'ün Akabe şehrinde düzenlenen toplantının ele alınmadığını belirtti.

Ebu Merzuk, "Mısırlılar gerilimin sebebinin İsrail olduğunu ve Filistinlilerin İsrail saldırılarına karşılık verdiğini biliyor." dedi.

Hamas heyeti ve Mısır yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin bilgi veren Ebu Merzuk, Mısır yetkililerinin Hamas heyetinden "sükuneti korumalarını" istediklerini kaydetti.

- AKABE'DEKİ GÜVENLİK TOPLANTISI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Akabe'deki güvenlik toplantısının kapanış bildirisini yayımlamıştı.

Bildiriye göre, Filistin yönetimi ile İsrail hükümeti, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit etmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistinliler arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.

Toplantının, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

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