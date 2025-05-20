Hamas: Netanyahu dünyayı kandırıyor

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'ya giden ve "hiçbir yetkisi olmayan" İsrail müzakere heyetinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası kamuoyunu yanıltma girişimi olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Doha'ya gönderilen siyonist heyetin, bir anlaşmaya varma konusunda yetkisiz olduğu açıkça ortaya çıkmış olmasına rağmen orada bulunmaya devam etmesini, Netanyahu'nun uluslararası kamuoyunu yanıltmaya ve müzakere sürecine katılıyor gibi görünmeye çalıştığı bir girişim olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN YETKİSİZ HEYET

Açıklamada, "Netanyahu, ciddi bir müzakereye girmeden heyetinin kalış süresini her geçen gün uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana gerçek bir müzakere yapılmadı." denildi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yardım girişine ilişkin açıklamalarının "göz boyama ve uluslararası toplumu aldatma girişimi" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Şu ana kadar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan az sayıdaki tırlar da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ne hiçbir tır girmedi ve bu tırları hiçbir uluslararası kurum teslim almadı." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, "İsrailli yetkililerin uluslararası çabalara açıkça meydan okuyarak, saldırıları sürdürme ve Filistin halkını topraklarından çıkarma niyetlerini açıkça ifade etmeleri karşısında, bir anlaşmaya varma çabalarının başarısızlığından İsrail hükümetinin sorumlu olduğu" vurgulandı.