Hamas: Netanyahu, Gazze'de hayali bir zafer arıyor

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 333. gününde sürüyor.

HAMAS: İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU, GAZZE'DE 11 AY SONRA HAYALİ BİR ZAFER ARIYOR

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de hayali bir zafer aradığını belirtti.

Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Rişk, "Direniş güçlerinin elindeki esirlerin hayatından Netanyahu sorumludur. Direniş güçleri onların hayatını korumaya ve iyi muamelede bulunmaya özen gösterirken o (Netanyahu) onları öldürme ve durumlarını görmezden gelmede ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yaptığı açıklamayla esir takası ve ateşkes anlaşmasını engelleyenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Rişk, "Netanyahu, 11 aydır Gazze'de yürüttüğü ve halkına pazarlamada başarılı olamadığı hayali bir zafer arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu dünkü basın toplantısında, geçen hafta Gazze'de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda "şoke olduğunu" belirtmiş ve buradaki işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yönelik devam eden baskınları sırasında Filistinli bir çocuğu öldürdüğü, çocuğun babasını yaraladığı bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile İsrail'in ihlallerini durdurmak için ortak Arap ve İslami çalışmaların güçlendirilmesi konularını görüştü.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrine ve kampına yönelik devam eden saldırısında Filistinli bir kız çocuğu ve bir sağlık görevlisi yaralanırken şehirdeki hastanelere ve kampa yönelik kuşatma devam ediyor.

01:29 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de hayali bir zafer aradığını belirtti.

00:29 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

00:25 Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çocuk felci aşı kampanyasının ikinci gününde yaklaşık 159 bin çocuğun aşılandığı bildirildi.

00:14 Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan hastaneleri kuşattığını bildirdi.

00:05 İsrail'de devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, "Bu kadar kan dökmek yeter, masada bir anlaşma var!" sloganları atan binlerce kişi, Netanyahu'dan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 Filistinli hayatını kaybetti.