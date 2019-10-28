Hamas Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Gazze'yi ziyaret eden Filistin Merkez Seçim Komitesi ile düzenlediği toplantıda seçimlere katılım konusunda tamamen hazır olduklarını ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulusal sorumluluk çerçevesinde hareket ederek seçimlerin başarıya ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.