31 Ağustos 2025 Pazar
Dünya

Hamas, şehit liderleri ilk kez yayımladı! 20 yıldır sır olan isim de yer aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde süren İsrail'in soykırımının başlangıcından bu yana öldürülen liderlerinin fotoğraf ve video görüntülerini ilk kez yayınladı. Böylece Hamas, İsrail için 20 yıldır bir sır olan Muhammed ed-Dayf'ın fotoğraflarını da ilk kez yayımlamış oldu. Fotoğraf ve görüntülerin, İsrail'in Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldığını bildirmesinin ardından yayınlanması dikkati çekti.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 12:09 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Şehit liderlerin ilk kez yayımlanan fotoğrafları" başlığıyla fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı.

Fotoğraflarda, liderlerin bireysel portreleri ile toplantılardan kareler yer aldı.

Yayımlanan görüntülerde, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, halefi Yahya Sinvar, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed ed-Dayf, yardımcısı Mervan İsa ve Gazze Tugay Komutanı Basim İsa bulunuyor.

Ayrıca Kassam Tugayları komutanı Muhammed Sinvar, Han Yunus Tugayı komutanı Rafi Selame Ebu Muhammed ve lider Raid Sabit Ebu Muhammed'in de fotoğrafları yer aldı.

Böylece Hamas, İsrail için 20 yıldır bir sır olan Muhammed ed-Dayf'ın fotoğraflarını da ilk kez yayımlamış oldu.

Hamas, Dayf'ın 30 Ocak'ta İsrail'in düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Fotoğraf ve görüntülerin, İsrail devlet televizyonu KAN'ın dün akşam İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldığını bildirmesinin ardından yayınlanması dikkati çekti.

İsrail ordusu yalnızca "Gazze kentindeki merkezi bir Hamas liderini" hedef aldığını duyururken, Hamas saldırının sonuçları konusunda açıklama yapmadı.

Kassam Tugayları ayrıca, askeri koronun seslendirdiği "Şehitlerin Efendisi" başlıklı 2,5 dakikalık bir video klibi de paylaştı.

Klipte ilk kez yayımlanan fotoğraf ve görüntülerin yanı sıra "Topraklarımızdasınız" sözüyle başlayan bir marş da yer aldı.

Videoda ayrıca Gazze'den İsrail'e yönelik ağır silahlarla yapılan Kassam top atışları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinli kalabalıklar ve 7 Ekim 2023'te düzenlenen "Aksa Tufanı" Harekatı'ndan sahneler yer aldı.

İsrail'in saldırıları sürerken, Kassam Tugayları neredeyse her gün operasyonlarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü, yaralandığını ve askeri araçların imha edildiğini duyuruyor; bu operasyonların bazı görüntülerini de yayımlıyor.

