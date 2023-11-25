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Dünya

Hamas serbest bıraktığı esirlerin teslim edildiği anların görüntüsünü yayınladı

Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında dün serbest bıraktığı esirlerin Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anların görüntüsünü yayınladı.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
Hamas serbest bıraktığı esirlerin teslim edildiği anların görüntüsünü yayınladı
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Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının ilk etabı tamamlandı. Dün İsrail hapishanelerinden 39 Filistinli salıverilirken, Gazze'den ise 10 Taylandlı, 1 Filipinler vatandaşı ile 13 İsrailli esir serbest bırakıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşma kapsamında esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği anların görüntüsü paylaştı.

ESİR TAKASI DEVAM EDECEK

İsrail ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda yapılan ve dün yürürlüğe giren esir takası anlaşması çerçevesinde 4 gün boyunca toplam 50 İsrailli esir ile 150 Filistinli serbest kalacak. Takasın ikinci gününde yine 13 İsrailli esirin serbest kalacağı öğrenildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bugün serbest bırakılması planlanan esirlerin listesinin teslim alındığı duyuruldu. Liste incelendikten sonra esirlerin ailelerine haber verildiği vurgulandı.

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