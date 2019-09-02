Gazze Şeridi'nde geçen hafta gerçekleştirilen 2 intihar eyleminde hayatını kaybeden 3 polis için düzenlenen anma töreninde konuşan Heniyye, "Patlamanın zamanlaması ve bölgesel konjonktür, bize açıkça bu patlamalardan en çok istifade edenin düşman İsrail olduğunu gösteriyor. Patlamalar İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilime de değinen Heniyye, söz konusu saldırıların, Gazze'nin kuzeydeki gelişmelere destek vermesini önlemek için gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'deki genel seçimlerin de bu patlamanın ardındaki önemli bir etken olduğunu kaydeden Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin seçimi etkilememesini istediğini belirtti.

"BENZER SALDIRILAR GERÇEKLEŞEBİLİR"

Hamas lideri, "Olaya ilişkin incelemelerin sonuçları, Gazze'nin farklı noktalarında benzer saldırıların gerçekleştirileceğini gösteriyor." diyerek, bunun da Gazze'deki güvenliğin İsrail'i rahatsız ettiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gazze'de geçen hafta 2 ayrı polis noktasını hedef alan intihar saldırıları düzenlenmiş, olaylarda 3 polis hayatını kaybetmiş, 3'ü yaralanmıştı.