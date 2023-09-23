Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Türkiye'ye teşekkür

Heniyye, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavisinin devamı için İstanbul'a getirilen, AA için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Ebu Amra'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan ve kendisine acil şifalar dileyen Heniyye, "Gazze Şeridi sınırında gazetecilik görevini yerine getirdiği esnada siyonist işgal (İsrail) kurşunlarına maruz kalan Filistinli gazeteci Eşref Ebu Amra'ya ev sahipliği yaptığı ve tıbbi bakım sağladığı için Türkiye'ye ve Anadolu Ajansına teşekkür ve takdirlerimi iletmek istiyorum." dedi.

"MEDYA PROFESYONELLERİNİN DÜNYAYA SUNDUĞU GERÇEK, İSRAİL'İ RAHATSIZ EDİYOR"



İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik tüm uluslararası norm ve yasaları ihlal etmeye alıştığını ifade eden Heniyye, "İsrail saldırısında çok sayıda medya çalışanı ve gazeteci şehit oldu ve yaralandı. Bu, medya profesyonellerinin kamera ve görüntü dahil dünyaya sunduğu gerçeğin, işgali (İsrail'i) rahatsız ettiğini gösterir." diye konuştu.

"Gazeteci kardeşimiz Eşref'in sağlık durumunu iyi, morali de yüksekti. Durumunu takip eden tüm sağlık personeline ve Türkiye'deki kardeşlerimize teşekkür ederim." diyen Heniyye, Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlileri de gururla selamladığını söyledi.

Oradaki olayları takip eden gazetecilere de selam gönderen Heniyye, "Tüm dünyanın Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te ne olduğunu, Filistinlilere karşı neler yapıldığını görmesi gerek. Filistin hakkında gerçek dışı bir portre çizmeye çalışan bazı gazeteciler ve medya organlarına aldanılmamalı." ifadesini kullandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla 15 Eylül'de düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı elinden yaralamıştı.