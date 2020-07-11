star.com.tr 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:01 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:03

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri Twitter hesabından anlamlı bir görsel paylaşarak Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sami Zuhri mesajında, "Ayasofya'nın ibadete açılması, tüm Müslümanlara sevinç verici bir karardır. Ve bu kararla Türkiye'nin egemenliğini yeniden göstermiştir. Bu vesileyle Türkiye lideri ve halkını tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.