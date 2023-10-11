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Dünya

Hamas tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü: Hayatta olduğu ortaya çıktı

Hamas'ın işgalci İsrail'e yönelik düzenlediği operasyon sırasında bir kamyonetin kasasında görüntülenen ve 'öldürüldüğü' iddia edilen Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatta olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki kadının annesi Ricarda Louk, kızının hayatta olduğunu ve Gazze'de tedavi altında olduğunu söyleyerek Alman hükümetinden yardım istedi. İsrail Ordu Sözcülüğü, “Hamaslıların bebeklerin başlarını kestiği” yönündeki iddialar için, ellerinde bunu teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise 'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Hamas direnişçileri, İsrailli çocukları böyle infaz etti' iddiası doğru değildir.' açıklamasında bulunmuştu.

11 Ekim 2023 Çarşamba 00:40 - Güncelleme:
Hamas tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü: Hayatta olduğu ortaya çıktı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Saldırının ilk gündem olduğu saatlerde, Hamas'ın bir müzik festivaline baskın düzenlediği ve çok sayıda kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, Alman asıllı 22 yaşındaki Shani Louk'un kamyon kasasında çekilen görüntüleriyle ayyuka çıkmıştı.

Bacağındaki dövmeden tanınan Alman kadının, Hamas tarafından öldürüldüğü ve şehirde teşhir edildiği iddia edilmişti.

Uluslararası basında gündem olan görüntülere ilişkin Louk'un annesi Ricarda Louk'tan açıklama geldi.

İsrail: Elimizde böyle bir bilgi yok "Hamas çocukları infaz etti" iddiasına yalanlama

GENÇ KADININ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Louk'un annesi, kızının hâlâ hayatta olduğunu söyleyip, Alman hükümetinden yardım talep etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan anne Louk, "Shani'nin şu anda hayatta olduğuna ancak ciddi bir kafa travması geçirdiğine ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlarımız var. Her dakika kritik." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinden yardım isteyen Ricarda Louk, bir an önce kızı için harekete geçilmesini istedi.

  • Ricarda Louk
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