Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Saldırının ilk gündem olduğu saatlerde, Hamas'ın bir müzik festivaline baskın düzenlediği ve çok sayıda kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, Alman asıllı 22 yaşındaki Shani Louk'un kamyon kasasında çekilen görüntüleriyle ayyuka çıkmıştı.

Bacağındaki dövmeden tanınan Alman kadının, Hamas tarafından öldürüldüğü ve şehirde teşhir edildiği iddia edilmişti.

Uluslararası basında gündem olan görüntülere ilişkin Louk'un annesi Ricarda Louk'tan açıklama geldi.

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Louk'un annesi, kızının hâlâ hayatta olduğunu söyleyip, Alman hükümetinden yardım talep etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan anne Louk, "Shani'nin şu anda hayatta olduğuna ancak ciddi bir kafa travması geçirdiğine ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlarımız var. Her dakika kritik." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinden yardım isteyen Ricarda Louk, bir an önce kızı için harekete geçilmesini istedi.