Hamas teklifini sundu: Türkiye garantör olsun

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 125. gününde sürüyor.

HAMAS: ATEŞKES TEKLİFİMİZ İÇİN TÜRKİYE, KATAR, MISIR, BM VE RUSYA'NIN GARANTÖR OLMASINI İSTEDİK

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmasını talep ettiklerini açıkladı.

Hamdan, Hamas'ın Beyrut Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın arabulucu ülkeler üzerinden İsrail hükümetine sunduğu esir takası ve ateşkes mutabakatı hakkında açıklama yaptı.

Hamas'ın kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkesin sağlanması için çalıştığını belirten Hamdan, "Hamas yardım ve yardım malzemelerinin gönderilmesi, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik barbarca saldırılarına son verilmesi, yerinden edilenlere güvenli barınma sağlanması, yeniden imarın sağlanması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve tam esir takası için önerilerini mutabakatta sundu." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının en temel insan haklarını bile reddeden İsrail'in tepkilerine rağmen anlaşma mutabakatına Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini dile getiren Hamdan, anlaşma mutabakatının ilan edildiği günden bu yana İsrail'in ısrarla Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma mutabakatına yönelik kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Hamdan, Netanyahu'nun ordusunu Gazze'den çekmeyeceğini ve hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakmayacağını söyledi.

Hamdan, İsrail'deki savaş kabinesinin, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları durdurmaya giden her türlü yolu kesme gayreti içerisinde olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Gazetecilerin, Mısır ve Katar'ın yanı sıra mutabakat anlaşmasında hangi ülkelerin garantör olduğu sorusuna Hamdan, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." yanıtını verdi.

Hamdan, anlaşma mutabakatına ilişkin meydana gelen gelişmeleri yeniden ele almak için Hamas'tan bir heyetin yarın Kahire'de temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:27 ABD'de Brown Üniversitesi'nin 19 öğrencisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla 6 gün önce başladığı açlık grevini sürdürüyor.

04:49 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın ateşkes ve esir takası önerisi ile ilgili olarak, "Hamas'ın yanıtında başarı şansı bulunmayan bazı talepler olsa da, İsrail'le anlaşmaya varılması için bir alan açtığını düşünüyoruz" dedi.

04:01 Hamas, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıyı kınayarak, bölgede artan gerilimden ABD yönetimini sorumlu tuttu.

03:06 Yazar ve Filistin'in eski Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Elias Sanbar, "İsrail'in Filistin'de bir etnik kıyım yapmayı amaçladığını" ve Filistinlilerin kültürünü yok etmek istediğini belirtti.

02:49 New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma yapacağı binanın önündeki sokağı kapatan onlarca Filistin yanlısı sivil gösterici gözaltına alındı.

01:44 İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde "Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu hayatı boyunca hatırlayacağını" söylediğini ileri sürdü.

01:09 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Gazzelilerin hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu kaydetti.

01:00 İspanya'nın başkenti Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde bulunan ünlü ressam Pablo Picasso'nun "Guernica" adlı tablosunun önünde Filistin'e destek eylemi yapıldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.