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Dünya

Hamas: Tel Aviv yakınındaki araçla ezme eylemi, İsrail'in katliamlarına doğal bir tepki

Hamas, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada düzenlenen 'araçla ezme' eyleminin, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlarına ve devam eden saldırılarına verilmiş doğal bir tepki olduğunu belirtti.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 22:06 - Güncelleme:
Hamas: Tel Aviv yakınındaki araçla ezme eylemi, İsrail'in katliamlarına doğal bir tepki
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Ra'anana'da düzenlenen ve şu ana kadar 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanan araçla ezme eylemine ilişkin Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Araçla ezme eyleminin İsrail'in saldırılarına verilmiş doğal bir tepki olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Refah'tan Cenin'e kadar halkımızın ve direnişimizin kahramanları, Nazist düşmana karşı halkımızı, toprağımızı ve kutsal mekanlarımızı savunmaya devam edecek. Siyonist savaş makinesinin, Gazze'de ve Batı Şeria'da döktüğü kanlar, İsrail'in ve terörist yerleşimcilerinin peşini bırakmayacak bir lanet olacak, işgal altındaki topraklarda güvende olamayacaklar."

Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'teki gençler, işgal son buluncaya ve Filistin toprakları özgürleşinceye kadar mücadeleyi sürdürmeye çağrıldı.

Tel Aviv yakınlarındaki Meir Hastanesinden yapılan açıklamada, "araçla ezme" saldırısında yaralanan bir kadının öldüğü bildirilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından daha önce yapılan açıklamada ise Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

  • Hamas Tepkisi
  • Ezme Eylemi
  • İsrail Saldırıları

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