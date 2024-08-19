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Dünya

Hamas Türkiye'yi bilgilendirdi! ABD'ye yalanlama

Hamas, Türkiye'yi bilgilendirerek, ABD'nin müzakerelere ilişkin 'pembe tablo çizmesine' rağmen gerçek durumun böyle olmadığını ve İsrail'in geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine cevap bile iletmediğini belirtti.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 07:02 - Güncelleme:
Hamas Türkiye'yi bilgilendirdi! ABD'ye yalanlama
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hamas yetkilileri, hafta sonu Türkiye'yle temas kurarak, İsrail ile müzakere sürecine dair bilgi verdi.

Hamas yetkilileri, ABD'lilerin müzakerelerin gidişatına ilişkin "pembe bir tablo çizdiğini" ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığına dikkati çekti.

Hamas'a göre, İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda.

Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini; Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmeyi istiyor.

Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor. Bu kapsamda İsrail, 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre, İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi. Hamas'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.

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