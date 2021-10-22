Hamas: Tutukluların serbest bırakılması için birden fazla alanda savaş veriyoruz

AA 22 Ekim 2021 Cuma 20:28 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:31

Ürdünlü bağımsız milletvekili Halil Atiyye, İsrail-Hamas arasında yapılacak herhangi bir esir takası anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerinde tutuklu 21 Ürdünlünün de takas yapılacak esirler arasına dahil edilmeleri için Heniyye'ye çağrıda bulundu.

Hamas lideri Heniyye de Atiyye'nin çağrısına yanıt olarak yazılı açıklama yaptı.

"(İsrail hapishanelerinde) Kardeş Ürdün'ün tutsakları da dahil olmak üzere Filistinli ve Arap tutukluların serbest bırakılması için birden fazla alanda savaş veriyoruz." ifadelerine yer veren Heniyye, hedeflerine er ya da geç ulaşmak için hareketin şimdi ve gelecekte sorumluluk almaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Heniyye, "İşgalcilerle dolaylı olarak müzakereler yürüten ekibimiz, hareketin en iyileri arasında yer alıyor. Onurlu bir anlaşmaya varmak için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar." ifadelerine yer vererek, Hamas'ın "hiçbir grubun hapishanelerde tecrit edilmesine izin vermeyeceğini" vurguladı.

Son olarak da Heniyye, uluslararası toplumu ve ilgili kurumları, Filistinli mahkumların çektiği acıyı durdurmak ve İsrail Cezaevleri İdaresi'nin saldırgan politikasını dizginlemek için tüm sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Hamas 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tutuyor. Hareket, çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria'dan olan tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler hakkında bilgi vereceğini belirtiyor.