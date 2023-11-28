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Dünya

Hamas üyesiyle vedalaşması dikkat çekmişti! İsrailli rehine ülkesine dönmek istemedi

Filistin ile İsrail arasında yapılan ikinci rehine takasında ilginç bir olay yaşandı. İsrailli rehinenin kendisine eşlik eden Hamas üyesiyle vedalaşması dikkat çekerken olayın perde arkası netleşti. İsrailli rehinenin ülkesine dönmek istemediği öğrenildi.

Yeni Şafak28 Kasım 2023 Salı 11:00 - Güncelleme:
Hamas üyesiyle vedalaşması dikkat çekmişti! İsrailli rehine ülkesine dönmek istemedi
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Hamas ile İsrail arasında 4 günlük 'insani ara' kapsamında son esir takası dün akşam gerçekleşti. Hamas, 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail'in de gece saatlerinde 33 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyordu. Hamas'ın esirlerin tamamının serbest kalması sonrası önemli bir konu için pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Hamas esir aldığı İsrail askerleri ve 8 MOSSAD ajanı için ayrı bir pazarlık masası kurmayı hedefliyor. İsrail anlaşma kapsamında 4 günlük sürede 150 Filistinliyi serbest bırakacağını belirtmişti. Ancak İsrail'in, mecliste çıkarttığı yasada bu sayının 300 kişi olduğu öğrenildi. İsrail'in Hamas'ın karşısında anlaşmaktan yana olduğu da gelen bilgiler arasında.

HAMAS ESİRLERİ VERMEK İSTİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Hamas ile İsrail arasında dün gerçekleşen rehine takası ile 4 günlük süreç tamamlandı. Katar, dün akşam saatlerinde Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Tarafların bu kapsamda rehine, esir takasının uzaması için çaba gösterdikleri, görüşmeler yaptığı kaydedildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Hamas'ın elinde bulunan rehineleri verme eğiliminde olduğu öğrenildi. Hamas'ın, İsrail'in şartlara uyması halinde sivil rehineleri bırakacağı öğrenildi. Bir Filistinli yetkili, 20 ila 40 rehinenin daha serbest bırakılabileceğini söyledi. Şu anda aralarında 10 kadar çocuğun da bulunduğu 180 kişinin hâlâ Hamas'ın elinde olduğu düşünülüyor. Anlaşma ile 20 İsrailli'ye karşı 60 Filistinli'nin serbest bırakılması öngörülüyor.

AYRILMAK İSTEMEDİ

Öte yandan takas anlaşması için pazarlıklar devam ederken önceki gün gerçekleşen ikinci rehine takasında ilginç bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Maya Regev isimli İsrailli kadın ülkesine dönmek istemedi. Kendisi İsrailli yetkililere teslim edilirken "Bye Maya" diyen Hamas savaşçısına "Şükran, bye" karşılığını verdi. Maya Regev'in kısa sürede tanıştığı bir gence sevgi duyduğu ve bu nedenle ayrılmak istemediği belirtildi.

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