İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 342. gününde sürüyor.

HAMAS VE FİLİSTİN DEMOKRATİK KURTULUŞ CEPHESİ, İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMEDEN ANLAŞMA OLMAYACAĞINI AÇIKLADI



Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durmadan, bölgeden tamamen çekilme olmadan ve ciddi bir esir değişimi anlaşması gerçekleştirilmeden İsrail ile bir anlaşma olmayacağını duyurdu.

Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'den yapılan ortak açıklamada, iki direniş hareketinin, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken "önemli" bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail saldırıları sona erdiğinde Gazze ile ilgili karar verme hakkının Filistin halkına ait olduğu" belirtildi.

"Ulusal bütünlüğün dışındaki her türlü gücün işgal muamelesi göreceği ve Filistin topraklarında yeri olmayacağı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıların durdurulması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme, ablukanın kırılması, bölgenin yeniden inşası ve ciddi bir esir değişim anlaşmasına varmak gibi Filistinlilerin talepleri yerine getirilene kadar siyonist işgalle hiçbir anlaşma veya mutabakat yapılmayacağını teyit ediyoruz."

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:32 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.

01:04 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bulunan 97 hasta ve ağır yaralının, tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştırılmak üzere tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

00:57 Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durmadan, bölgeden tamamen çekilme olmadan ve ciddi bir esir değişimi anlaşması gerçekleştirilmeden İsrail ile bir anlaşma olmayacağını duyurdu.

00:02 Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

-⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 340'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 706 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.