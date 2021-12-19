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Dünya

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden 'sosyal patlama' uyarısı

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının kaldırılması konusunda ağır davranılmasının sosyal bir patlamaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

AA19 Aralık 2021 Pazar 00:28 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 00:29
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Hamas ve İslami Cihad hareketleri liderlerinin toplantısının akabinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ablukanın kaldırılması ve halkın sıkıntılarının giderilmesi için yürütülen çalışmaların ağırdan alındığı ve hep ertelendiği belirtilen açıklamada, bu durumun Gazze'de her an bir sosyal patlamaya neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Ablukanın kaldırılması, İsrail'in lütfu değil Filistin halkının hakkıdır ve bu hak düşmandan geri alınacak, karşılığında da hiçbir siyasi bedel ödenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sonlanmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "Ulusal birlik, çatışma sahalarında ve düşmana karşı koyarken ortaya çıkıyor. Şu an, yerleşim birimleri politikası ve Filistin meselesine yönelik tehditlerle mücadele sorumluluğunu üstlenmiş ulusal bir liderlik kurulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Filistinli gruplar arasında ulusal diyaloga ev sahipliği yapma teklifi ise memnuniyetle karşılandı.

İsrail'le diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesinin kınandığı açıklamada, Arap halkları ve partilerinden, İsrail'le ekonomik, siyasi ve askeri ittifaklar kurulmasına ve normalleşmeye karşı sesini yükseltmesi istendi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.

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