Hamas vurdu, İsrail'in nükleer silahları deşifre oldu

ABD'de New York Times Gazetesi, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda nükleer füzelerin bulunduğuna inanılan bir üssün vurulduğunu öne süren bir haber yayınladı.

İsrail'in orta kesiminde yer alan hava üssünün 7 Ekim öncesi ve sonrasında çekilen uydu görüntülerini inceleyen gazete, üssün isabet aldığını öne sürdü.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, isabet alan hava üssünde 'büyük olasılıkla 25 ila 50 nükleer başlık taşıma kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini' söyledi.

İsrail elindeki nükleer silahları hiçbir yetkili kuruma bildirmiyor ve ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri de bu duruma ses çıkarmıyor.