Hamas yöneticisi çağrıda bulundu: Davada adil karar verilmeli

Filistinli İletişimciler ve Medya Derneğinde (FİMED) basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ebu Zuhri, Güney Afrika'nın açtığı "soykırım" davasının önemini vurguladı.

Divan'daki davanın, İsrail ve ABD'de büyük bir endişeye yol açtığını söyleyen Ebu Zuhri, başka ülkelerin Güney Afrika'ya destek vermemesi için ciddi baskı uygulandığını ifade etti.

Ebu Zuhri, "Mahkemenin adaletli olmasını ve soykırım kararı vermesini bekliyoruz." dedi.

- "GAZZE'DE İŞGALCİ İSRAİL ELİYLE BATI'NIN DESTEKLEDİĞİ BİR SOYKIRIM UYGULANIYOR"

Ebu Zuhri, uluslararası makamlarda, bilhassa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) soykırımı durduracak yönde kararlar alınmasının engellendiğini, çatışmaların başlamasının üzerinden 24 saat geçmeden İsrail'e Batı ülkeleri tarafından askeri teçhizatın gönderilmeye başlandığını, buna ek paralı askerlerin yollandığını belirterek, "Gazze'de işgalci İsrail eliyle Batı'nın desteklediği bir soykırım uygulanıyor." ifadesini kullandı.

- "YAŞANAN ŞARTLARA VE İHTİYACA GÖRE YARDIM YAPILMALI"

Ebu Zuhri, yaklaşık 110 gazeteci, 300 sağlık çalışanı ve 40'tan fazla sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü Gazze'de yüz binlerce kişinin evsiz kaldığını ve bu kişilerin büyük kısmının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen barındırma merkezlerinde ve çevresinde konakladığını anlattı.

Yardımlara büyük ihtiyaç olduğuna fakat bunları gönderirken bölgenin şartları ve öncelikli ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çeken Ebu Zuhri, şunları söyledi:

"Çadırlar yetersiz, insanlar buldukları karton ve naylonlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanlar, aynı zamanda hava şartlarıyla da mücadele ediyor. Bulaşıcı hastalıklar söz konusu, yüz binlerce kişi hasta durumda. Gazze'nin kuzeyinde gerçek bir açlık var, güneyde ise insanlar günde sadece tek öğün yemek bulabilirse yiyorlar. Her gün sınırlı yardım girebiliyor ve yardımların büyük kısmı insanların ihtiyacı olmayan şeyler. Yaşanan şartlara ve ihtiyaca göre yardım yapılmalı. Ekmek, tıbbi malzeme, çadır, su, yatak, yorgan ve kışlık kıyafet ihtiyacı çok fazla."

- "BÜYÜK BEDELLER ÖDEYECEĞİMİZİ BİLİYORDUK AMA BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMADI"

Ebu Zuhri, 7 Ekim'de gerçekleştirilen "Aksa Tufanı" operasyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'in İsrail tarafından işgal edilmesinin son dönemde normalleştirilmeye çalışıldığını ve İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinlilerin "Biz buradayız!" demek zorunda kaldığını kaydeden Ebu Zuhri, "Büyük bedeller ödeyeceğimizi biliyorduk ama başka seçeneğimiz kalmadı. Filistin davası unutuluyordu, silinmek üzereydi. Filistinliler, bütün yollara başvurdular, uluslararası adalete güvendik, anlaşmalar yapıldı ancak hiçbirinde Filistinlilerin hakkı verilmedi." diye konuştu.