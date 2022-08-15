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Dünya

Hamas'a ait bir tünel imha edildi

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir tünelin imha edildiğini bildirdi.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinden İsrail'e doğru kazılan tünel, İsrail'in Gazze çevresinde ördüğü duvarı aşamadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tünelin "son haftalarda yıkıldığı" kaydedilerek, İsrail'in 5-7 Ağustos tarihlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılara işaret edildi.

Tünelin inşasının bir yıl önce tamamlanan güvenlik engelini geçemediği aktarılan açıklamada, tünelin İsrail'in yerleşim birimlerine tehdit teşkil etmediği kaydedildi.

Hamas'tan konuya dair ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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