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Hamas’dan Gazze’de gövde gösterisi

Filistin’in Gazze Şeridi’nde, Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) 31’inci kuruluş yıldönümü, on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

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Kentin batısında yer alan El-Ketibe Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe on binlerce Filistinli, Filistinli grupların temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas’ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları askeri geçit töreni düzenledi. Kutlamalarda Hamas’ın tarihi ve işgalci İsrail’e karşı verilen mücadele anlatılırken, Gazze halkının direniş duyguları tazelendi. Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987’de kuruldu. Örgüt, sonrasında 1992’de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.

İsrail yanlısı sözleşmeyi imzalamayınca işinden oldu 

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir okulda, gelişim bozukluğu yaşayan, otistik veya konuşma zorluğu çeken çocuklara konuşma terapistliği yapan ABD vatandaşı Behiye Amavi, iş sözleşmesine bu yıl eklenen “İsrail” maddesi nedeniyle işinden oldu. Maddede, Amavi’den “İsrail’i boykot etmeyeceği ve bu ülkenin ekonomisini hedef alan eylemlerde bulunmayacağına” dair taahhüt istendi. Sözleşmedeki bu maddeyi kabul etmediği için işine son verilen Amavi, ABD anayasasına göre “ifade özgürlüğünün” elinden alındığı gerekçesi ile Teksas’taki federal mahkemede okul aleyhine dava açtı.      

On binlerce Gazzeli, Hamas’ın 31’inci kuruluş yıldönümü için meydanlara akın etti.

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