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Dünya

'Hamas'ı hedef alan' videoların izlenmesine milyonlarca dolar harcadılar

İsrail hükümetinin, Filistin'e düzenlediği saldırılarda 'haklı ve mağdur' olduğunu iddia ettiği kamu spotu videolarının Fransa'daki internet kullanıcıları tarafından izlenmesi için milyonlarca dolar harcadığı öne sürüldü.

AA27 Ekim 2023 Cuma 15:03 - Güncelleme:
'Hamas'ı hedef alan' videoların izlenmesine milyonlarca dolar harcadılar
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Liberation'un CheckNews muhabiri Elsa De La Roche Saint-Andre'nin araştırma haberine göre, Fransız internet kullanıcıları 8 Ekim'den itibaren Hamas'ı hedef alan çok sayıda videoya maruz kaldı.

İnternet kullanıcıların sürekli önüne düşen ve duygusal fon müziği eşliğinde İsrail'in "mağdur ve haklı" olarak gösterildiği videoların İsrail Dışişleri Bakanlığının, Youtube kanalı üzerinden servis edildiği belirlendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan videoların ilk başta çok takipçisi olan bazı Fransız Youtuberların içeriklerinden hemen önce yayınlandığı ve videoların bu sayede izlenmesinin arttığı anlaşıldı.

Kullanıcıların şikayeti üzerine platform, Google kuralları ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle bu videoların reklam gibi sunulmasına karşı önlem alacağını bildirdi.

İsrail hükümeti tarafından hazırlanan videoların, Youtube'un yanı sıra, telefon üzerinden Angry Birds, Candy Crush gibi oyunları oynayan kullanıcıların ekranına da düştüğü kaydedildi.

Ayrım gözetmeksizin Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, uluslararası kamuoyunda "haklı" olduğu algısını oluşturmak için sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Web sitesi trafik ve veri analizi yapan Semrush platformu, İsrail hükümetinin bu reklam videoları için toplamda 8,5 milyon dolar harcama yaptığını, bunun da videoların izlenme sayısını 1,1 milyara ulaştırdığını tahmin ediyor.

Söz konusu izlenmelerin 535 milyonunun Fransız kamuoyunda gerçekleştiği ve İsrail'in bu sayılara ulaşmak için 4,2 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

İsrail'in hazırladığı videoların izlenme sayısı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim saldırılarından bir hafta sonra 14 ve 15 Ekim'de zirve yaptı.

  • İsrail hükümeti
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