Hamas'ın ''2. aşama'' hazırlığı! ABD basını: Bazı birimlere görevler yazılı halde verildi

Amerikan The Washington Post, 7 Ekim'den bu yana toplanan kanıtların Hamas'ın 'ikinci aşamaya" hazırlandığını gösterdiğini yazdı.



Habere göre, İsrail'de öldürülen Hamas üyelerinin üzerinde çok sayıda harita ve kendilerine yazılı olarak verilmiş görev listesi çıktı. Hamas güçlerinin birkaç günlük yiyecek taşımaları da dikkat çekti. İstihbarat uzmanlarına göre bu veriler saldırının uzun sürecek şekilde planlandığının bir kanıtıydı.

İddiaya göre Hamas üyeleri ilk saldırı dalgasının başarılı olması halinde İsrail'in iç bölgelerine ilerlemek için talimat almıştı. Bir Hamas birliğinde Batı Şeria'ya kadar devam etmeyi amaçladıklarını gösteren haritalar çıktı. Saldırının hazırlığıysa bir yıldan uzun süredir devam ediyordu. Hem Gazze Şeridi'nin yeraltındaki tünellerinde hem de karada tatbikatlar düzenlendi.

Gazze sınırındaki İsrail kentlerinin haritaları ucuz insansız hava araçları kullanılarak çizildi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nden İsrail'e günlük çalışmak için giren Filistinlilerden de bilgi alındı. İsrail'deki emlak piyasasının fotoğrafları da kentler hakkında bilgi edinmek için kullanıldı. Habere göre, Hamas saldırı öncesi İsrail'le ılımlı bir politika izledi. İslami Cihad, İsrail'e ait hedeflere roket fırlattığında dahi Hamas tepkisiz kaldı. Bu tepkisizlik taktiği, İsrail içerisinde Hamas'ın "Savaş istemediğine" yönelik bir algı oluşturdu.

Ilımlılık algısının güçlenmesi için 2021'de İsrail ve Hamas arasında çatışmalar sona erdi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırı öncesi yargı düzenlemesi protestoları ve Batı Şeria'daki olaylarla aylarca mücadele etti. İstihbarat uzmanlarına göre, Gazze Şeridi'ndeki saldırı hazırlığı bu nedenle dikkatlerden kaçtı.