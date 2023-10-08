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Dünya

Hamas'ın ''Aksa Tufanı'' operasyonu karşısında İsrail'den itiraf

Eski İsrail ulusal güvenlik danışman yardımcısı Chuck Freilich, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu sabah erken saatlerde başlattığı 'Aksa Tufanı' saldırılarına ilişkin, 'Saldırıya tamamen hazırlıksız yakalandığımız açık.' değerlendirmesinde bulundu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 08:00 - Güncelleme:
Hamas'ın ''Aksa Tufanı'' operasyonu karşısında İsrail'den itiraf
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Politico haber sitesine konuşan Freilich, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Freilich, saldırının İsrail istihbaratının "başarısızlığı" olduğunu belirterek, "Saldırıya tamamen hazırlıksız yakalandığımız açık. Gazze'den sorumlu karargah işgal edildi, dağınık durumdalar ve bu yüzden müdahale gecikti." ifadelerini kullandı.

Saldırının 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümünden bir gün sonra yapıldığını belirten Freilich, İsrail kuvvetlerinin ele geçirilen bölgeleri "nispeten çabuk bir şekilde" tekrar geri alacağını bildirdi.

Freilich, bunun ardından "Hamas'a karşı büyük ölçekli saldırılar" yapılacağını ancak bu saldırıların amacının "Gazze'yi ele geçirerek Hamas'ı bitirmek mi yoksa yalnızca onlara büyük bir darbe vurmak mı" olacağının bilinmediğini kaydetti.

Hamas'ın bu saldırıları tek başına gerçekleştirmiş bulunmasının "sürpriz" olacağına dikkati çeken Freilich, ilerleyen günlerde İran'ın saldırıların koordinasyonunda yardım edip etmediği sorusunun gündeme geleceğini belirtti.

Freilich, ayrıca bu denli bir güvenlik açığının hükümet için büyük sonuçlarının olacağına işaret ederek, "Bayrağın etrafında her zaman kısa vadeli bir toplanma olur ancak ortalık yatıştığında büyük siyasi sonuçlar olacak. Yom Kippur Savaşı'ndan sonra (dönemin İsrail Başbakanı) Golda Meir hükümetinin devrilmesi 3,5 yıl sürdü. Bu sefer o kadar uzun süreceğini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- OLAYLARIN ARKA PLANI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini açıklamıştı.

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