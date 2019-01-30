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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Filistin direnişine sanal para Bitcoin ile destek talebinde bulundu

Telegram üzerinden paylaşımda bulunan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Filistin direnişine sanal para Bitcoin ile destek verilmesi için çağrı yaptı.

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"Tüm direniş sevenleri ve haklı davamıza destek olanları Bitcoin üzerinden mali destek vermeye çağırıyorum." diyen Ebu Ubeyde, bu desteğin nasıl bir mekanizmayla gerçekleştirileceğine dair bilgiyi yakında açıklayacaklarını duyurdu.
 
Söz konusu çağrının Katar tarafından Gazze'ye destek amaçlı yollanan mali bağışın İsrail hükümeti tarafından engellenmesi sonrasında yapılması dikkati çekti.
 
Klasik paralar gibi hükümetlerin kontrolünde olmayan Bitcoin ve benzeri sanal para işlemleri, yalnızca internet üzerinden yapılıyor.

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