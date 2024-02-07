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Dünya

Hamas'tan ateşkes teklifine Türkiye şartı

Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 22:07 - Güncelleme:
Hamas'tan ateşkes teklifine Türkiye şartı
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Hamdan, Hamas'ın Beyrut Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın arabulucu ülkeler üzerinden İsrail hükümetine sunduğu esir takası ve ateşkes mutabakatı hakkında açıklama yaptı.

Hamas'ın kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkesin sağlanması için çalıştığını belirten Hamdan, "Hamas yardım ve yardım malzemelerinin gönderilmesi, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik barbarca saldırılarına son verilmesi, yerinden edilenlere güvenli barınma sağlanması, yeniden imarın sağlanması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve tam esir takası için önerilerini mutabakatta sundu." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının en temel insan haklarını bile reddeden İsrail'in tepkilerine rağmen anlaşma mutabakatına Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini dile getiren Hamdan, anlaşma mutabakatının ilan edildiği günden bu yana İsrail'in ısrarla Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma mutabakatına yönelik kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Hamdan, Netanyahu'nun ordusunu Gazze'den çekmeyeceğini ve hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakmayacağını söyledi.

Hamdan, İsrail'deki savaş kabinesinin, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları durdurmaya giden her türlü yolu kesme gayreti içerisinde olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Gazetecilerin, Mısır ve Katar'ın yanı sıra mutabakat anlaşmasında hangi ülkelerin garantör olduğu sorusuna Hamdan, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." yanıtını verdi.

Hamdan, anlaşma mutabakatına ilişkin meydana gelen gelişmeleri yeniden ele almak için Hamas'tan bir heyetin yarın Kahire'de temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.

  • Hamas ateşkes
  • Türkiye garantör
  • Katar anlaşma

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