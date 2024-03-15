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Dünya

Hamas'ın ateşkes teklifine ''akıl dışı'' değerlendirmesi! Netanyahu kana doymuyor

Bebek katili Binyamin Netanyahu, Hamas'ın, Gazze'ye saldırıların son bulması ve karşılıklı esir takasına ilişkin son teklifindeki taleplerini 'akıl dışı' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

AA15 Mart 2024 Cuma 02:54 - Güncelleme:
Hamas'ın ateşkes teklifine ''akıl dışı'' değerlendirmesi! Netanyahu kana doymuyor
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Katar, İsrail'e esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını iletti.

ATEŞKES TEKLİFİNİ "AKIL DIŞI" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, arabuluculara sunduğu yeni ateşkes ve esir takası anlaşması teklifinde Hamas'ın "akıl dışı tekliflerinde ısrarcı olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Hamas'tan ateşkes açıklaması! Teklif arabuluculara iletildi

Açıklamada, Netanyahu'nun, savaş kabinesine anlaşmaya ilişkin bir güncelleme sunacağı ve bunun cuma günü değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

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