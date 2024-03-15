Hamas'ın ateşkes teklifine ''akıl dışı'' değerlendirmesi! Netanyahu kana doymuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Katar, İsrail'e esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını iletti.

ATEŞKES TEKLİFİNİ "AKIL DIŞI" OLARAK DEĞERLENDİRDİ



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, arabuluculara sunduğu yeni ateşkes ve esir takası anlaşması teklifinde Hamas'ın "akıl dışı tekliflerinde ısrarcı olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

