İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0356
  • EURO
    38,0343
  • ALTIN
    2751.57
  • BIST100
    9748.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail ve ABD'nin uykularını kaçırıyor: Elektronik araçları kullanmayı bıraktı
Dünya

Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail ve ABD'nin uykularını kaçırıyor: Elektronik araçları kullanmayı bıraktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 326 gündür aralıksız devam ederken, ABD'nin Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı yakalamak için girişimlerini artırdığı iddia edildi.

Star Gazetesi - Abdulmuttalip Alnıaçık - Muhabir27 Ağustos 2024 Salı 16:48 - Güncelleme:
Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail ve ABD'nin uykularını kaçırıyor: Elektronik araçları kullanmayı bıraktı
ABONE OL

New York Times'ın haberine göre ABD, soykırımcı İsrail güçlerinin Sinvar'ın iletişimlerini engellemesine yardımcı olmasının yanı sıra, Sinvar'ın ikamet ettiği düşünülen Gazze'nin altından geçen yüzlerce kilometrelik tünelleri haritalamak için yer altı radarları konuşlandırdı.

İsrailli yetkililer ise iç istihbarat servisi Şin Bet bünyesinde özel bir birimin kurulduğunu söyledi.

"ABD'NİN DESTEĞİ PAHA BİÇİLEMEZ"

Üst düzey bir İsrailli yetkili, 7 Ekim'den bu yana ABD'li yetkililerin 61 yaşındaki Sinvar'ı yakalamak için harcadığı 'önemli miktardaki istihbarat kaynağı ve desteği paha biçilemez' olarak nitelendirdi.

Bu konuda açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Özellikle Sinvar olmak üzere, İsraillilere üst düzey liderleri yakalamaları için önemli çaba ve kaynak ayırdık" demişti.

İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri seçilen Sinvar, İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen diğer üst düzey isimlerin aksine İsrail'in çok sayıda operasyonundan kurtulmayı başardı.

İSRAİL'İN UYKULARINI KAÇIRAN İSİM

İsrail'in uykularını kaçıran isim olarak anılan Sinvar'ın yakalanmasının devam eden savaşı önemli ölçüde etkileyeceğine inanan yetkililer, böyle bir durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya askeri bir zafer iddia etme ve Gazze'deki askeri saldırıyı sona erdirmeye ikna etme fırsatı vereceğini iddia ediyor.

ELEKTRONİK ARAÇLARI KULLANMAYI BIRAKTI İDDİASI

Ancak Amerikalı ve İsrailli istihbarat yetkilileri, olası ateşkes görüşmelerinin yoğunlaşmasıyla birlikte Sinvar'la iletişimin giderek zorlaştığını söylüyor.

Yetkililer, yakalanması zor liderin uzun süredir elektronik araçları kullanmayı bıraktığını ve 'insanlardan oluşan bir iletişim ağı' kullandığını düşünüyor.

İsrail'in "Yahya Sinvar" şaşkınlığı

Kassam Tugayları Yahya Sinvar'a bağlılığını açıkladı

İsrail kabinesinde Philadelphi Koridoru krize neden oldu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.