New York Times'ın haberine göre ABD, soykırımcı İsrail güçlerinin Sinvar'ın iletişimlerini engellemesine yardımcı olmasının yanı sıra, Sinvar'ın ikamet ettiği düşünülen Gazze'nin altından geçen yüzlerce kilometrelik tünelleri haritalamak için yer altı radarları konuşlandırdı.



İsrailli yetkililer ise iç istihbarat servisi Şin Bet bünyesinde özel bir birimin kurulduğunu söyledi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, 7 Ekim'den bu yana ABD'li yetkililerin 61 yaşındaki Sinvar'ı yakalamak için harcadığı 'önemli miktardaki istihbarat kaynağı ve desteği paha biçilemez' olarak nitelendirdi.

Bu konuda açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Özellikle Sinvar olmak üzere, İsraillilere üst düzey liderleri yakalamaları için önemli çaba ve kaynak ayırdık" demişti.

İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri seçilen Sinvar, İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen diğer üst düzey isimlerin aksine İsrail'in çok sayıda operasyonundan kurtulmayı başardı.

İsrail'in uykularını kaçıran isim olarak anılan Sinvar'ın yakalanmasının devam eden savaşı önemli ölçüde etkileyeceğine inanan yetkililer, böyle bir durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya askeri bir zafer iddia etme ve Gazze'deki askeri saldırıyı sona erdirmeye ikna etme fırsatı vereceğini iddia ediyor.

Ancak Amerikalı ve İsrailli istihbarat yetkilileri, olası ateşkes görüşmelerinin yoğunlaşmasıyla birlikte Sinvar'la iletişimin giderek zorlaştığını söylüyor.

Yetkililer, yakalanması zor liderin uzun süredir elektronik araçları kullanmayı bıraktığını ve 'insanlardan oluşan bir iletişim ağı' kullandığını düşünüyor.

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