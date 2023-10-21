Hamas'ın serbest bıraktığı Natalie Raanan iyi durumda

Associated Press'e konuşan Uri Raanan, dün kızıyla telefonda görüştüğünü ve kızının durumunun iyi olduğunu belirtti.

ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan baba, dün televizyonda Hamas tarafından esir alınan bir anne ve kızın serbest bırakıldığı haberini gördüğünde bunların kendi kızı ve kızının annesi olmasını umduğunu söyledi.

Anne ve kızının neden serbest bırakıldıklarını bilmediğine işaret eden Raanan, Natalie Raanan'ın elindeki "küçük bir çizik" dışında bir zarar görmediğini aktardı.

71 yaşındaki baba, Natalie ve annesinin Tel Aviv'deki akrabalarının yanına gideceklerini ve gelecek hafta da ABD'ye geleceklerini tahmin ettiğini ifade etti.

Natalie'nin erkek kardeşi Ben Raanan, olaylar meydana gelmeden önce kız kardeşi ile benzer dövmeler yaptırma planları olduğunu, bu hafta da onun ismi olan bir dövme yaptırdığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Natalie ve Judith Raanan'ın serbest bırakılmasındaki memnuniyetini ifade etti.

Rehineleri, Gazze'den İsrail'e ulaştıran Kızıl Haç, olayın hala rehin tutulan insanlar için bir umut oluşturduğunu vurguladı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.