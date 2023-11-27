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Dünya

Hamas'ın teslim ettiği İsrailli rehinler yaşadıklarını anlattı

İsrail medyası, Hamas Hareketi'nin serbest bıraktığı İsrailli esirlerin Gazze'de direniş grupları tarafından tutuldukları süre içinde herhangi bir kötü muamele ya da işkenceye maruz kalmadıklarını belirtti.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 21:05 - Güncelleme:
Hamas'ın teslim ettiği İsrailli rehinler yaşadıklarını anlattı
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İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze'de tutuldukları süre boyunca yaşadıklarını esirlerin ve ailelerinin anlatımıyla haberleştirdi.

Haberde, esirlerin kendilerine sağlanan sınırlı gıda maddesiyle çocuklarına ve kendilerine yemek pişirdikleri, esir tutuldukları süre boyunca Hamas tarafından herhangi bir kötü muamele ya da işkenceye maruz kalmadıkları belirtildi.

Esir yakınlarının açıklamalarına da yer verilen haberde, "esirlerin son iki haftayı sınırlı miktarda pirinç tüketerek yarı aç geçirdikleri ve ara sıra İsrail radyosunu dinlemelerine izin verildiği" ifade edildi.

İsrail, "insani ara" süresince serbest bırakılan İsrailli esirlerin medyaya açıklama yapmalarına izin vermemekle eleştiriliyor. Ancak, serbest bırakılan esirlerden bazıları, bazen de esir yakınları isimlerini paylaşmadan ülkedeki basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunuyor.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

  • Israil medyasi
  • Gazzede direnis gruplari
  • İsrailli esirler

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