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Dünya

Hamas'tan Abbas'a çağrı: Söylemlerin ötesine geçmeli

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı koymak amacıyla, söylemlerin ötesine geçerek uygulanabilir adımlar atma çağrısında bulundu.

AA12.02.2020  10:06 - Güncelleme: 12.02.2020  10:21

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "(Filistin) Devlet Başkanı Abbas, tüm bölgesel ve uluslararası faaliyetlerinde, söylemlerin ötesine geçmeli, pratik adımlar atmalı. İşgalci İsrail'in meşruiyetinin kaldırılması bunların başında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Abbas'ın İsrail ile güvenlik koordinasyonunu sonlandırması ve Oslo Anlaşması'ndan çekilmesi gerektiğini aktaran Berhum, Batı Şeria'daki Filistin halkına her türlü direniş ve mücadele yöntemini kullanarak sözde barış planına karşı koyma fırsatı verilmesi çağrısında bulundu.

Berhum, sözde barış planına karşı koymak ve Filistin halkını korumak amacıyla ulusal bir strateji belirlemek üzere Filistinli yetkililer düzeyinde acil toplantı yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restorasyonu başlıyor

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