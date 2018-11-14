Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hamas'tan ABD'nin 'Aruri' kararına tepki gösterdi

ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül kararı alması, Hamas tarafından şiddetle kınandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin bu adımının, İsrail'in hedeflerine, Filistin halkına yönelik saldırgan ve ırkçı politikalarına hizmet ettiği, İsrail tarafını tuttuğu belirtildi.

Aruri'nin görevini, Filistin halkına hizmet için ulusal vazifesini yapmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile dünya ülkelerine bu karara tepki gösterme çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, Aruri ve Hizbullah yöneticilerinden Halil Yusuf Mahmud Harb ile Hişam Ali Tabtabani hakkında bilgi verecek kimselere 5 milyon dolar para ödülü verileceği belirtilmişti.

ABD, 2015 yılında Aruri'yi terör listesine almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bomba İstanbul anketi hangi belediye başkanı kaç oy alır kimler aday gösterilir?

Bomba İstanbul anketi hangi belediye başkanı kaç oy alır kimler aday gösterilir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA