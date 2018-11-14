Hamas'tan ABD'nin 'Aruri' kararına tepki gösterdi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin bu adımının, İsrail'in hedeflerine, Filistin halkına yönelik saldırgan ve ırkçı politikalarına hizmet ettiği, İsrail tarafını tuttuğu belirtildi.

Aruri'nin görevini, Filistin halkına hizmet için ulusal vazifesini yapmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile dünya ülkelerine bu karara tepki gösterme çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, Aruri ve Hizbullah yöneticilerinden Halil Yusuf Mahmud Harb ile Hişam Ali Tabtabani hakkında bilgi verecek kimselere 5 milyon dolar para ödülü verileceği belirtilmişti.

ABD, 2015 yılında Aruri'yi terör listesine almıştı.