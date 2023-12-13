Hamas'tan ABD'ye İsrail vurgusu: Fark etmelerini sağladık

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze'deki Filistinli silahlı grupların, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşın "çılgınlık" olduğunu fark etmesini sağladığını söyledi.

Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Biden'ın İsraillilerin uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığı yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hamdan, "Halk ve direniş Biden'ı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun 'çılgınlık' olduğunu fark etmeye itti." dedi.

Hamdan, bu savaşın, İsrail ve yaklaşan seçimlerde başkanlık koltuğunu kaybedebilecek olan Biden için feci yansımaları olacağını ifade etti.

Biden'ın açıklamalarında açık bir çelişki olduğunu dile getiren Hamdan, "(Biden) Dün İsrail işgaline mutlak desteğini vurgulayarak 'Ben bir Siyonistim' diyordu, bugün ise işgalin (İsrail'in) uluslararası desteğini kaybetmeye başladığını söylüyor." diye konuştu.

Hamdan, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef almakta ısrarcı olduğunu ve Gazze Şeridi'ndeki altyapıyı kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.

Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda da Biden, İsrail'e askeri desteğinin süreceğini söylemişti.

Biden, "Yahudi toplumuna duyduğum sıcaklık ve bağlantı sorgulanamaz. Birkaç yıl önce 'Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz ve ben bir Siyonist'im' dediğimde sıkıntılara girdim ve eleştirildim." diye konuşmuştu.