Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes için BMGK'ya sunulan karar tasarısının, ABD'nin tek oyuyla veto edilmesinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin vetosu, Washington'un faşist işgal hükümetine karşı körü körüne taraflılığını temsil ediyor ve Gazze Şeridi'nde insanlığa karşı işlediği suçları desteklediğini teyit ediyor." denildi.



Washington'ın uluslararası hukuku hiçe saydığına değinilen açıklamada, bunun Filistin kanının dökülmesini durdurmaya yönelik her türlü uluslararası çabayı tamamen reddettiğini yansıtan küstah bir tutum olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "ABD'nin tutumu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere masum sivillere karşı vahşi soykırım savaşını sürdürmesi için yeşil ışık anlamına geliyor ve İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suça tam ortak olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Hamas, açıklamasında şunları kaydetti:

"BMGK'nın 20 aydır devam eden savaşı durdurmadaki başarısızlığı, kuşatmayı kıramaması veya gıda yardımı girdirememesi, uluslararası toplum kurumlarının rolü ve İsrail'in hiçbir hesap vermeden veya ona yönelik fiili bir eylemde bulunulmadan her gün ihlal etmeyi sürdürdüğü uluslararası yasa ve sözleşmelerin etkinliği konusunda temel soruları gündeme getirdi."



Açıklamada, uluslararası topluma bu ahlaki ve siyasi çöküşe karşı acilen harekete geçilmesi, soykırım savaşının derhal durdurulması ve İsrail liderlerinin Filistin halkına karşı işledikleri suçlar nedeniyle hesap vermeleri için baskı yapılması çağrısında bulunuldu.



BMGK'ya Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, dün Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD'nin tek oyuyla veto edilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.06 Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısına karşı veto yetkisini kullanmasının, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı işlediği soykırıma doğrudan destek anlamına geldiğini bildirdi.

03.06 İsrail medyası, İsrail güvenlik birimlerinin Özgürlük Filosu gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engelleme kararı aldığını duyurdu.

02.59 Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti. 15 üyeli Konsey'de 14 ülke tasarıya 'evet' oyu verirken, yalnızca ABD veto oyu kullandı.

01.45 İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, belediye binasına "Tüm gözler Gazze'de" yazısı yansıtılarak, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye destek ve dayanışma mesajı gönderildi.

-⁠ ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 510'a, yaralıların sayısı da 124 bin 901'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.