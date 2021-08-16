AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:15 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:15

Hamas Hareketi, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü sağlamasıyla ilgili olarak, "halkların direnişle özgürlüğüne kavuşacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ABD ve müttefiklerinin, Afganistan'daki işgalinin sona ermesi başta Filistin halkı olmak üzere halkların direnişle özgürlüğüne kavuşacağını ve topraklarına geri döneceğini gösteriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Afgan halkı ve yönetimi için birlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

