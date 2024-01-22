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Dünya

Hamas'tan ''Aksa Tufanı'' raporu: Operasyon gerekli bir adım ve doğal bir tepkiydi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 108 gündür aralıksız devam ediyor. Hamas, 7 Ekim 2023'te düzenlenen 'Aksa Tufanı'na ilişkin bir rapor yayımladı.

22 Ocak 2024 Pazartesi 06:55 - Güncelleme:
Hamas'tan ''Aksa Tufanı'' raporu: Operasyon gerekli bir adım ve doğal bir tepkiydi
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 108. gününde sürüyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

02:37 Hizbullah: Lübnan topraklarına saldırı hazırlığındaki İsrail güçlerini vurduk

02:16 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin mevcut mali krizin çözümüne ilişkin tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtti

00:53 Hamas, 7 Ekim 2023'te düzenlenen "Aksa Tufanı"na ilişkin bir rapor yayımladı

00:01 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında bir sivil daha öldü

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