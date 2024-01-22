Hamas'tan ''Aksa Tufanı'' raporu: Operasyon gerekli bir adım ve doğal bir tepkiydi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 108. gününde sürüyor.
02:37 Hizbullah: Lübnan topraklarına saldırı hazırlığındaki İsrail güçlerini vurduk
02:16 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin mevcut mali krizin çözümüne ilişkin tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtti
00:53 Hamas, 7 Ekim 2023'te düzenlenen "Aksa Tufanı"na ilişkin bir rapor yayımladı
00:01 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında bir sivil daha öldü