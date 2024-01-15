İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0875
  • EURO
    33,0477
  • ALTIN
    1981.23
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan Almanya'ya ''soykırım'' tepkisi! ''Holokost onların peşini bırakmayan büyük günah''
Dünya

Hamas'tan Almanya'ya ''soykırım'' tepkisi! ''Holokost onların peşini bırakmayan büyük günah''

Hamas, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail lehine davaya müdahil olacağını açıklayan Almanya'ya tepki göstererek, 'Bu tutumu halkımızın maruz kaldığı yeni Holokost'u destekleyen ve onaylayan Almanya'nın peşini bırakmayan büyük bir günahtır' açıklamasında bulundu.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 01:24 - Güncelleme:
Hamas'tan Almanya'ya ''soykırım'' tepkisi! ''Holokost onların peşini bırakmayan büyük günah''
ABONE OL

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Gazze Şeridi'nde Filistin halkına uygulanan etnik temizlik ve zorla yerinden edilmesini destekleyen tutumunu kınadığını ifade etti.

Almanya'nın İsrail lehine sergilediği tutumun tarihte Nazilerin işlediği suçların kefaletini ödemeye yönelik bir girişim olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu tutumu halkımızın maruz kaldığı yeni Holokost'u destekleyen ve onaylayan Almanya'nın peşini bırakmayan büyük bir günahtır." ifadeleri kullanıldı.

Rişk, UAD'da soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail lehine davaya müdahil olacağını açıklayan Almanya'ya bu kararından geri dönmesi çağrısı yaptı.

Almanya, dün Uluslararası Adalet Divanının çalışmalarını desteklediğini ve ana davada üçüncü taraf olarak İsrail lehine müdahil olma niyeti taşıdığını açıklamıştı.

GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI UAD'DE AÇTIĞI "SOYKIRIM DAVASI"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.