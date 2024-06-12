İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3156
  • EURO
    35,0916
  • ALTIN
    2422.91
  • BIST100
    10165.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan anlaşma önerisi için değişiklik talebi! ABD'den açıklama geldi
Dünya

Hamas'tan anlaşma önerisi için değişiklik talebi! ABD'den açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas Hareketi'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve mahkumların değişimine ilişkin açıkladığı öneriye 'değişiklik teklif ettiğini', bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söyledi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Hamas'tan anlaşma önerisi için değişiklik talebi! ABD'den açıklama geldi
ABONE OL

Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hamas'ın değişiklik teklifinin bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının da uygulanamaz olduğunu kaydeden Blinken, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlanması amacıyla ülkesinin "boşlukları doldurmak için arabulucularla çalışmaya devam edeceğini" belirtti.

Bakan Al Sani de Katar'ın "Amerika'nın ve tüm ortakların Gazze'deki savaşı durdurmaları için taraflara baskı yapma konusundaki rolüne güvendiğini" söyledi.

Al Sani, Blinken ile Hamas'ın ve Filistinli grupların Washington'un önerisine verdiği cevabı görüştüklerini ve Gazze'deki savaşa son vermek için tarafları bir araya getirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Katar'ın ortaklarıyla boşluğu kapatmaya ve savaşı bitirmenin en iyi yolu olarak farklılıkları çözmeye çalışmaya bağlı olduğunu dile getiren Al Sani, bölge ülkelerinin "iki devletli çözüme yol açacak, Arap girişimini temel alan bir barış planına açık" olduğunu vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.